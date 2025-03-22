Чтобы получать достойную пенсию, россияне должны работать почти с пеленок

Может ли российский пенсионер получать пенсию в размере 100 тыс. рублей. Оказалось, что да, но нужно выполнить ряд условий.

Как сообщили в Соцфонде РФ, во-первых, ежемесячный заработок должен превышать 230 тыс. рублей до вычета налогов и в течение всей трудовой жизни. Кроме того, пенсионер должен накопить 625 баллов. Учитывая, что максимально за год можно накопить 10 баллов, трудовой стаж должен составлять не менее 62,5 лет. Для большинства россиян условия невыполнимые.

В Соцфонде успокаивают: есть вариант повысить пенсию и без высоких доходов и 62-летнего стажа. Например, обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а через 8 и более лет, – количество баллов может увеличиться в 2 раза. Но учитывая, что даже по самым радужным расчетам среднестатистический россиянин успевает заработать к пенсионному рубежу около 100 баллов, рассчитывать на 100 тыс. рублей точно не стоит.

Челябинск, Софья Артемьева

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