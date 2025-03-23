Заключенным российских СИЗО предложили лососевую икру

У подследстввенных, содержащихся под арестом, появилась возможность разнообразить рацион красной икрой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заказать себе лососевую икру могут обитатели следственных изоляторов Москвы и Подмосковья. Такая услуга стала доступна в магазине, занимающемся продажей готовой еды для арестованных, пишет телеграм-канал «Рыбхоз. Все о рыбе».

За банку в 250 граммов требуют 3600 рублей, обещая за это «самую качественную и свежую икру от надежного поставщика».

В компании, занимающейся поставками продуктов в СИЗО, говорят, что включили икру в меню, в первую очередь, «по просьбе находящихся в СИЗО дам», так как известно о положительном влиянии деликатеса на женском здоровье.

«Можно расценить это нововведение как меру по увеличению потребления рыбной продукции в стране. И распространить на другие регионы. Объявить экспериментом. А потом еще ввести продажу икры в зонах. Ну а что – в стране полмиллиона заключенных», – иронизируют авторы телеграм-канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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