Заключенным российских СИЗО предложили лососевую икру

У подследстввенных, содержащихся под арестом, появилась возможность разнообразить рацион красной икрой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заказать себе лососевую икру могут обитатели следственных изоляторов Москвы и Подмосковья. Такая услуга стала доступна в магазине, занимающемся продажей готовой еды для арестованных, пишет телеграм-канал «Рыбхоз. Все о рыбе».
За банку в 250 граммов требуют 3600 рублей, обещая за это «самую качественную и свежую икру от надежного поставщика».
В компании, занимающейся поставками продуктов в СИЗО, говорят, что включили икру в меню, в первую очередь, «по просьбе находящихся в СИЗО дам», так как известно о положительном влиянии деликатеса на женском здоровье.
«Можно расценить это нововведение как меру по увеличению потребления рыбной продукции в стране. И распространить на другие регионы. Объявить экспериментом. А потом еще ввести продажу икры в зонах. Ну а что – в стране полмиллиона заключенных», – иронизируют авторы телеграм-канала.
Челябинск, Виктор Елисеев
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