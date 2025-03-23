В центре Челябинска взвился фонтан. Без воды остаются семь домов

Коммунальная авария оставила без водоснабжения жителей семи многоквартирных домов в Советском районе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла сегодня, 23 марта. Видео с бьющим из земли фонтаном воды челябинцы публикуют в социальных сетях.
По информации МУП ПОВВ, специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Советском районе.
Временно ограничено водоснабжение домов по улицам Пушкина 12, 18, 30, 32; Советская 45, 47; Карла Маркса 83.
«Организован подвоз воды. Питьевая бочка встанет вблизи дома №18 по улице Пушкина», – уточнили представители предприятия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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