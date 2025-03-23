В центре Челябинска взвился фонтан. Без воды остаются семь домов

Коммунальная авария оставила без водоснабжения жителей семи многоквартирных домов в Советском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , коммунальная авария произошла сегодня, 23 марта. Видео с бьющим из земли фонтаном воды челябинцы публикуют в социальных сетях.

По информации МУП ПОВВ, специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Советском районе.

Временно ограничено водоснабжение домов по улицам Пушкина 12, 18, 30, 32; Советская 45, 47; Карла Маркса 83.

«Организован подвоз воды. Питьевая бочка встанет вблизи дома №18 по улице Пушкина», – уточнили представители предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube