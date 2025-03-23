«Капризные, безответственные разгильдяи». Работодатели недовольны зуммерами

Смена поколений не пробудила в кадровиках любви к молодым сотрудникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , больше всего в сотрудниках-зумерах специалистов кадровой службы раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы. Таковы результаты открытого опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1000 HR-менеджеров предприятий и организаций из всех округов страны.

Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый (21%) назвал безответственность и разгильдяйство. 14% отметили непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 13% HR-менеджеров указали на необязательность и недисциплинированность зуммеров. 8% – на нежелание молодежи работать.

7% кадровиков возмущены завышенными зарплатными ожиданиями юных дарований. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

Впрочем, 27% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные».

«Справедливости ради следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z (например, безответственность, амбициозность, лень), 12 лет назад приписывали миллениалам. А значит, в большинстве случаев дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте поколений», – отметили организаторы опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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