В пригороде Челябинска в магазине взорвался газ. Есть пострадавшие

Прокуратура Еманжелинска начала проверку после взрыва в магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 23 марта, около 7:00 в поселке Батуринский, входящем в состав Еманжелинска.

«По предварительным данным, в здании магазина, расположенного по улице Садовой, 53, произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к частичному разрушению магазина», – рассказали представители надзорного ведомства.

В результате ЧП пострадала хозяйка магазина. Сейчас женщина находится в больнице с незначительными ожогами.

На месте работают оперативные и аварийно-спасательные службы города, оперативно-следственная группа.

Результаты расследования причин произошедшего поставлены прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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