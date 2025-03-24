В России начали стимулировать школьниц к рождению детей: в Орловской области беременным ученицам установили выплату в 100 тыс. рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2025 года в регионе ввели новую меру поддержки женщин, ждущих ребенка и обучающих очно: при постановке на учет по беременности им единовременно выплачивают 100 тыс. рублей. Но до сих пор речь шла только о студентках вузов, колледжей, техникумов и профессиональных училищ. Сейчас правительство региона внесло изменения в соответствующую документацию, дополнив список получателей обучающимися «по очной форме обучения в общеобразовательных организациях». Напомним, что к таким заведениям относятся школы, гимназии и общеобразовательные лицеи.

В департаменте социальной защиты введение выплат объяснили необходимостью улучшить в регионе демографическую ситуацию.

Москва, Анастасия Палей

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