В Челябинске стартует школьная приемная компания

В Челябинске начинается кампания по приему в первые классы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на этой неделе, 28 марта, в Челябинске начнется приемная кампания в первые классы на 25-26 год. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев

Напомним, по традиции прием будет проходить в два этапа.

Первый этап – с 9 часов 28 марта. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на предоставление места во внеочередном порядке и преимущественное право приема в образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.

Второй этап стартует 6 июля в 9:00 и продлится до 15:00 5 сентября. Он предназначен для всех детей, в том числе не проживающих на закрепленной территории.

Заявление о приеме на обучение родители или законные представители могут подать с использованием функционала Единого портала государственных услуг .

В комитете по делам образования Челябинска сообщили, что, начиная с 17 марта, на Госуслугах можно будет заполнить черновик заявления. «Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приема: заявителю нужно авторизоваться и зайти в личный кабинет, нажать только одну кнопку «Подать заявление». На протяжении всего времени до начала приема заявлений черновик можно редактировать», – отметили в мэрии.

Для создания черновика необходимо зайти в личный кабинет на Госуслугах, затем – в раздел «Услуги», далее – «Образование Дети», «Запись в школу». Кроме того, добавлена возможность отложенной/автоматической отправки черновика заявления в момент открытия записи в школу для льготных категорий заявителей (внеочередное, первоочередное, преимущественное право), давших свое согласие.

Кроме того, записаться можно будет через Портал образовательных услуг (https://es.edu-74.ru/). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Также заявление можно будет подать лично в общеобразовательную организацию или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В течение трех дней после завершения приема заявлений в ходе первого этапа (с 1 по 3 июля) руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей. В рамах второго этапа приемной кампании руководители образовательной организации должны принять решение в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставления оригиналов документов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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