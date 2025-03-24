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Понедельник, 24 марта 2025, 11:10 мск

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Южноуралец, считавший себя осторожным, отдал мошенникам более 600 тысяч рублей

Очередной южноуралец отдал мошенникам более 600 тыс. рублей. При этом жертва считала себя осторожной и осведомленной о современных уловках аферистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился 50-летний житель Карабаша, рассказав, что ему позвонил сотрудник компании, которая якобы занимается заменой счетчиков в домах. Он сообщил, что в доме мужчины тоже будут проводиться работы, и попросил подтвердить согласие на замену – для этого нужно было назвать 6-значный код из СМС-сообщения, поступившего на телефон карабашца. Тот ничего не заподозрил и выполнил просьбу.

Далее телефонный спектакль пошел по избитому сценарию: на связь вышла лже-сотрудница МФЦ и сообщила, что от имени мужчины была оформлена доверенность на управление его банковскими счетами и имуществом. Для «исправления ситуации» собеседница настоятельно рекомендовала карабашцу выполнять последующие инструкции. После этого с мужчиной по очереди связывались люди, представлявшиеся сотрудниками банка, госструктур, силовых ведомств. Они убедили карабашца перевести на «безопасный счет» 122 тыс. рублей из личных накоплений и 500 тыс., взятых в кредит.

Карабашец почуял неладное только когда аферисты начали настаивать на продаже автомобиля и переводе вырученных средств. Он обратился в полицию, но к тому моменту уже потерял значительную часть своих сбережений.

Полиция очередной раз призывает южноуральцев: никогда не сообщайте посторонним коды из СМС, не переводите деньги на «безопасные счета» и не поддавайтесь на уговоры оформить кредиты.

Челябинск, Софья Артемьева

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