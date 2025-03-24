Подсветка набережной в центре Челябинска «испугалась» надвигающегося паводка

Освещение новой набережно в Челябинске забарахлило из-за приближайщейся воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , неполадки с освещением полюбившихся мест отдыха челябинцы заметили вечером в воскресенье, 23 марта.

По словам горожан, на новой набережной и в Сквере искусств вечером зажглись только часть фонарей и светящихся деревьев. При этом даже работавшие объекты периодически мигали.

Причиной этого, по словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрия Агеева, стало короткое замыкание. «Подтопления нет. Вода близко подошла к подсветке подпорных стенок, произошло короткое замыкание», – рассказал чиновник.

По информации вице-мэра, в настоящее время специалисты пересобирают электросхему, чтобы исключить намокшие участки. Переборку обещают завершить сегодня. Вечером набережная снова будет светиться, пообещал чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube