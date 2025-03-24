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Понедельник, 24 марта 2025, 11:28 мск

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На Южном Урале к концу марта может потеплеть до плюс 16 градусов

В Челябинской области к концу марта может потеплеть до +16 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе воздух прогреется до +7. Уже завтра столбики термометров в ряде территорий поднимутся выше +10 градусов Цельсия, а в середине недели – до +13. А 31 марта и вовсе ожидается +16.

Возможны температурные рекорды, так как, например, в Челябинске, по данным синоптиков, наиболее высокие температуры в период с 24 по 27 марта составляли от 8,3 до 11,1 градуса. А вот 31 марта 1969 года воздух в южноуральской столице прогрелся до +17,3.

Челябинск, Софья Артемьева

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