На Южном Урале открылся сезон ландшафтных пожаров

В Челябинской области на смену воде идет огонь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, накануне поздно вечером сотрудники экстренного ведомства работали на тушении камыша вдоль береговой линии Третьего озера. Огонь охватил площадь в 4 гектара, сильный ветер создавал угрозу его распространения.

Также горела сухая трава в деревне Ванюши.

Оба пожара ликвидированы.

В общей сложности, за выходные пожарные выезжали на ликвидацию семи ландшафтных пожаров. Во всех случаях горели трава и сухостой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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