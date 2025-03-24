Проблемы с водоснабжением поселка под Челябинском закончились уголовным делом

СКР даст уголовную оценку работе чиновников, не способных обеспечить поселок Полетаево качественной водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в поселке Полетаево, расположенном в Сосновском районе.

Так главный следователь отреагировал на публикацию в сети Интернет. Жители поселка рассказали, что из-за аварийного состояния очистных сооружений вода, идущая из кранов в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, идет с ржавчиной и примесями. Употреблять ее для питья и бытовых нужд невозможно.

«Местные жители вынуждены приобретать бутилированную воду за свой счет. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли», – отмечают представители регионального управления СКР.

До настоящего времени следователи проводили процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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