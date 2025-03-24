В национальном парке «Зигальга» разбушевавшаяся река снесла аншлаги и шлагбаумы

Ледоход устроил погром на побережье реки Юрюзань в заповеднике.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе снационального парка «Зигальга», ледоход на Юрюзани легко погнул и вырвал из земли аншлаги с обозначением границы национального парка и шлагбаумы, преграждающие въезд на его территорию.
У стальных конструкций не было шансов против огромных льдин толщиной с полметра.
Восстановлением в парке планируют заняться, как только позволит погода. А пока фиксируют повреждения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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