В национальном парке «Зигальга» разбушевавшаяся река снесла аншлаги и шлагбаумы

Ледоход устроил погром на побережье реки Юрюзань в заповеднике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе снационального парка «Зигальга», ледоход на Юрюзани легко погнул и вырвал из земли аншлаги с обозначением границы национального парка и шлагбаумы, преграждающие въезд на его территорию.

У стальных конструкций не было шансов против огромных льдин толщиной с полметра.

Восстановлением в парке планируют заняться, как только позволит погода. А пока фиксируют повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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