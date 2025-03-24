В Челябинске сезон самокатов опять стартовал раньше, чем власти об этом подумали

В Челябинске стартовал сезон самокатов: кикшеринговые компании уже выставляют их на улицах областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целях безопасности принято решение принудительно ограничивать скорость в ряде пешеходных зон. Так, электросамокаты будут замедляться до 15 км в час на Алом поле, Театральной площади, на пешеходных набережных реки Миасс. Полностью запрещено передвигаться на самокатах на бульваре Славы и в парке имени Пушкина.

Несовершеннолетних самокатчиков обещают блокировать, тех, кто ездит на одном СИМ вдвоем – штрафовать на 5 тыс. рублей. Правда, пока не совсем ясно, как будет осуществляться контроль. В СМИ сообщают, что этим должны заниматься органы власти и консультанты по безопасности сервиса.

Но, судя по всему, в городе к сезону не готовы. Начальник челябинского Управления МВД Андрей Меньшенин сообщил, что совещание по этому вопросу только планируется, а ситуацию прошлых лет и опыт других городов еще только собираются изучить.

Челябинск, Софья Артемьева

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