Экс-мэр Троицка вновь не смог выйти из СИЗО

Бывшему высокопоставленному чиновнику отказали в выходе из-под ареста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд рассмотрел ходатайство защиты бывшего главы Троицка Александра Виноградова, просившей отменить решение о продлении содержания его под арестом.

Напомним, экс-мэра Троицка обвиняют в получении шести взяток. По версии следствия, с марта 2020 по декабрь 2022 года посредник передал чиновнику в общей сложности 763 тысячи рублей – деньгами и беговой дорожкой.

Взятки мэр получал за ускоренную и беспрепятственную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для их коммерческого использования, признание права собственности на самовольно построенное нежилое здание, оказание содействия в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.

В ходе следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей наложен арест.

Троицкий городской суд начал рассмотрение уголовного дела 7 марта. Тогда же он продлил экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сразу до 4 сентября текущего года.

Защита Виноградова попыталась оспорить это решение в Челябинском областном суде. Однако апелляционная коллегия оставила судебное постановление в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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