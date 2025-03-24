В Челябинске джип переехал женщину с ребенком

На северо-западе Челябинска УАЗ переехал на «зебре» мать с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 24 марта, в микрорайоне «Парковый» на Краснопольском проспекте. Момент ДТП попал на камеру уличного видеонаблюдения.

На записи видно, как женщина с ребенком переходят дорогу по пешеходному переходу, но в какой-то момент начинают бежать по дороге и попадают под внедорожник «УАЗ-Патриот», поворачивающий на перекрестке. Автомобиль останавливается не сразу:он сбивает пешеходов и проезжает по ним.

По информации Госавтоинспекции Челябинска, женщина с ребенком получили повреждения и были госпитализированы в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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