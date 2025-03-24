Банки ограничили выдачу кредитных карт южноуральцам с небольшими доходами

В Челябинской области за год в 2 раза снизились объемы выдачи кредитных карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 20204 года 53,6 тыс. таких карт, а в минувшем месяце – всего 26,4 тыс.

Впрочем, тенденция характерна для всей страны: в масштабах всей России в феврале 2025 года было выдано 1,06 млн. кредиток, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 52,3%.

«Выдача новых кредитных карт сокращается девятый месяц подряд, – отмечают в НБКИ. – Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки». Банки все больше ориентируются на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности и осознано ограничивают клиентов с недостаточными доходами».

Челябинск, Софья Артемьева

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