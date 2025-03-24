Южноуральского депутата оштрафовали за героин в машине

Один из депутатов городского собрания Копейска оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что у него нашли героин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машину депутата остановили в Самарской области осенью 2024 года сотрудники ДПС. Во время досмотра автомобиля в его личных вещах нашли наркотики.

Дело поступило в Ставропольский районный суд Самарской области в конце февраля, первое заседание назначили на 24 марта. По данным URA.ru, заседание проходило в особом порядке. Подсудимый заявил, что наркотики предназначались для личного употребления. Приговор уже вынесен.

Депутата признали виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа. Вердикт в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Копейск, Павел Зварзин

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