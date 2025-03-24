25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2025, вторник

10:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту весеннего 11-го сезона Международного социального проекта-преображения «Красота в тебе» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», Елькина, 45а, 19-й этаж)

10:30 Челябинск – Историко-патриотический час «Золотая молодежь СССР на полях Великой Отечественной» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Игровой квест «Давайте вспомним про войну» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Региональный этап Федерального конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Книги дарят счастье» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Гостиная психолога: групповая консультация (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Фантазии из бумаги» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

16:00 Челябинск – Встреча Клуба для подростков «Компас профессий» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

16:00 Челябинск – Мастер-класс и мини-квиз «Фантастические животные» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

17:00 Челябинск – Клуб по изучению немецкого языка и немецкой культуры (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Улицы Челябинска, названные в честь героев Отечества» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

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