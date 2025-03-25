В Челябинске у мужчины обнаружили беременность

У жителя Челябинска обнаружили беременность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчине понадобилась компьютерная томография, и перед процедурой он сдал анализ крови на креатинин в одной из городских поликлиник. Результат пришел в его личный кабинет на портале «Госуслуги».

«Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю… Копирую ее, забиваю в интернет, и у меня там высвечивается: «первый скрининг – восемь-девять недель, ребенок не даун»», – цитирует 74.ru супругу пациента.

При этом, в документе были указаны данные мужчины – вплоть до паспорта и номера телефона. Правда, результат показал уровень не креатинина, альфа-фетопротеина, а код назначения пояснял: «Исследование уровня, связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови».

В поликлинике заявили, что у них результаты анализа верные – на креатинин, а ошибку допустили на портале госуслуг.

При этом на «Госуслуги» данные из медицинских карт пациентов подгружаются из системы «Барс». Возможно, что ошибку допустил тот, кто вносил данные в электронные карты, перепутав пациентов.

Челябинск, Софья Артемьева

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