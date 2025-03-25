Южноуральского военнослужащего отправили в колонию за драку из-за телевизора

В Челябинской области военнослужащего-контрактника отправили в колонию за избиение товарища. Конфликт разгорелся из-за телевизора.

Как сообщили РИА «Новый День» в Магнитогорском гарнизонном военном суде, в декабре 2024 года контрактник отправился в отпуск в Златоуст и пригласил в гости знакомого. Мужчины выпили, и гость по неосторожности уронил телевизор. Хозяина это вывело из себя: он ударил несколько раз приятеля в голову, а когда тот упал, начал пинать. В итоге сломал ему три ребра.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 111 УК РФ). Контрактника отправили на 2 года в колонию общего режима.

Челябинск, Софья Артемьева

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