В Челябинской области начался пожароопасный сезон

В Челябинской области объявлен пожароопасный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве общественной безопасности, соответствующие правила начали действовать с сегодняшнего дня за исключением горно-заводской зоны.

В Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве пожароопасный сезон устанавливается с 5 апреля.

Напомним, в минувшие выходные было зафиксировано 7 природных пожаров.

Челябинск, Павел Зварзин

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