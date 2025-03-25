В Челябинской области начался пожароопасный сезон

В Челябинской области объявлен пожароопасный сезон.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве общественной безопасности, соответствующие правила начали действовать с сегодняшнего дня за исключением горно-заводской зоны.
В Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве пожароопасный сезон устанавливается с 5 апреля.
Напомним, в минувшие выходные было зафиксировано 7 природных пожаров.
Челябинск, Павел Зварзин
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