Дело экс-руководителя ЧЭМК вновь будет рассмотрено в суде

В апелляционную инстанцию Челябинского областного суда поступило дело экс-руководителя Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского.

Как уже сообщал «Новый День», топ-менеджера уральского предприятия задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

В ходе следствия челябинец признал вину и заключил досудебное соглашение, обязуясь сообщить следователям о другом известном ему преступлении.

11 декабря Калининский районный суд Челябинска признал Ходоровского виновным в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и обороте порнографических материалов. И приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Но прокуратура это решение опротестовала.

Накануне дело поступило накануне в областной суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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