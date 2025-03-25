Гражданское машиностроение Южного Урала растет за счет госзаказа

Уральские машиностроители наращивают производство и долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в январе 2025 года на Урале возросло производство продукции гражданского машиностроения – сельхозтехники, электрооборудования.

Одна из причин роста – увеличение числа государственных заказов. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Кроме того, поддержку машиностроению оказал высокий внутренний спрос на импортозамещение и автоматизацию производственных процессов. В этих условиях уральские компании наращивали мощности и повышали локализацию производства компонентов.

В Челябинской области машиностроительные предприятия строили новые цеха, запускали в эксплуатацию оборудование, автоматизировали процессы с помощью роботов и выпускали импортозамещающую продукцию.

В планах у местных компаний – продолжать наращивать производство. Например, челябинский завод по выпуску строительной техники в этом году собирается наладить сборку экскаваторов с постепенной локализацией их производства – до 80% к 2029 году. Крупный региональный производитель спецтехники обеспечен контрактами до конца этого года и планирует строительство нового автосборочного корпуса.

Поддержку отрасли оказывало банковское кредитование. Так, за январь объем финансирования машиностроительных компаний превысил 3 миллиарда рублей, что в 8,3 раза больше, чем в январе прошлого года. На 1 февраля 2025 года портфель кредитов машиностроителей составил почти 57 миллиардов рублей.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» основан на мнениях экспертов, данных официальной статистики и результатах мониторинга более 15 тысяч предприятий, 290 из которых находится в Челябинской области. Совет директоров Банка России учитывает данные доклада при принятии решения по ключевой ставке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube