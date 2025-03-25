Считать выпускаемые Магниткой трубы будет искусственный интеллект

На ММК внедрили систему «умного» учета выпускаемых труб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК внедрена система «умного» подсчета выпускаемых предприятием оцинкованных труб. Проект нацелен на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов.

В основе цифрового решения для Листопрокатного цеха №8 лежит технология из области искусственного интеллекта – компьютерное (техническое) зрение, интегрированное в специально разработанное веб-приложение. Для работы с ним работники цеха используют промышленные планшеты, с помощью которых они фотографируют готовую продукцию. Система, способная распознавать трубы различного диаметра, осуществляет их подсчет с точностью до 99,6%.

В режиме реального времени полученная информация передается в производственные базы данных предприятия для формирования отгрузочных документов. Уже на складе с помощью приложения персонал сканирует ярлыки на пачках труб для повторной проверки перед отправкой потребителю.

«Раньше работники цеха и склада вручную считали трубы, количество которых может достигать в пачках почти 600 штук. Это приводило к несостыковкам и отправке потребителю недостающего или излишнего количества продукции. Новое решение полностью автоматизирует процесс и исключает возможность ошибок учета», – отметил старший мастер ЛПЦ-8 Руслан Халапов.

Новая цифровая система разработана специалистами различных подразделений ММК-Информсервис.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube