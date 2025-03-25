Южноуральца, ворвавшегося в школьную кухню, отправили в психушку

Жителя Кунашакского района, забравшегося в школьную кухню, направили на принудительное лечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, угрожавшего убийством сотруднице образовательной организации и насилием – полицейским.

Напомним, инцидент произошел утром 7 ноября прошлого года в Кунашакской средней школе. Страдающий психическим расстройством мужчина пробрался в помещение кухни, где напал на сотрудницу столовой, пытаясь забрать нож.

Работники школы забаррикадировали двери столовой и вызвали полицию. Прибывшие полицейские попытались призвать южноуральца к порядку, однако бывший не в себе мужчина не реагировал, демонстрировал ножи и кидался на стражей порядка.

В суде южноуралец признался, что не помнит произошедшего, так как пришел в себя только в больнице.

По результатам рассмотрения уголовного дела судья принял решение о принудительном лечении мужчины в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube