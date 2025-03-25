Неизвестное сияющее существо выловили моряки недалеко от Мариинской впадины

Таинственное прозрачное существо попалось рыбакам рядом с самой глубокой впадиной океана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на странного обитателя морских глубин моряки рыбацкого судна наткнулись в водах рядом с Марианским желобом.

Ученых странный организм заинтересовал своим необычным строением.

Существо достигает почти метра в длину. Оно обладает прозрачным телом. При этом покрыто сложными узорами, а также светящимися элементами, создающими необычный световой эффект.

У обитателя морских глубин удлиненные плавники, способные плавно двигаться как в воде, так и на поверхности. А судя по крупным глазам, существо вполне комфортно чувствует себя и в условиях полной темноты.

Ряд признаков, обнаруженных учеными, могут свидетельствовать о том, что они имеют дело с пока неизвестным науке существом. Во всяком случае, как пишет информационное агентство «Кулик» со ссылкой на канал «КОСМОС», ни методы ДНК-кодирования, ни молекулярный анализ не помогли с идентификацией «улова» из-за ограниченной базы данных по глубоководным обитателям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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