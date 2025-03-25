Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале пошла на спад, но грипп все еще активен

В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ существенно снизилась.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным эпидемиологического надзора за прошедшую неделю отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе на 20%.
Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, наибольшее в группе детей школьного возраста – на 24,5%. В Челябинске заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже уровня прошлой недели на 19%.
По данным лабораторных исследований, активно выявляются вирусы гриппа. Среди вирусов негриппозной этиологии выявляются РС-вирус, риновирус, вирус парагриппа, сезонный коронавирус.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ для профилактики респираторных заболеваний рекомендует соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки по возвращении с улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами). В закрытых помещениях необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание.
В местах скопления людей желательно применять для защиты маски. Также рекомендуется избегать контактов с лицами с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием). При появлении признаков заболевания необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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