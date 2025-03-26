26 марта ожидаются следующие события – Челябинск

26.03.2025, среда
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10:00 Челябинск – Сказочный калейдоскоп «Весна будет всегда» к юбилею Г. Цыферова (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Исторический час «Предательству нет срока давности и понимания» (коллаборационизм и предательство во время Великой Отечественной войны) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы) (по записи)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Лекция «Рассуждение о врачебной науке», посвященная одноименной книге Г.Н. Теплова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Поэтический час «Поэзия Z» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Рисуем как Ван Гог» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Лекция «Рабочее время: последние новости» в клубе «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Концерт студентов вокального класса ЮУрГИИ «Опера навсегда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки картин «Весна в Полете: Искусство Природы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Презентация выставки картин челябинской художницы и исполнительницы Нины Гавриш в рамках клуба «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки для горожан старшего поколения (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая гостиная «В объятиях Музы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Фантазии из бумаги» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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16:00 Челябинск – Ежегодная церемония награждения лучших челябинских спортсменов и их наставников по итогам 2024 года с участием главы города Алексея Лошкина (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Весеннее признание», солистка Ирина Михайлова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Спектакль «Босиком по облакам» от образцового коллектива музыкально-пластического театра «Аккорд», посвященный Дню театра (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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18:30 Челябинск – Лекция кандидата культорологии Софии Блиновой «От палеотита до NFT» – о фотографии, поездах, суровой критике, ярких именах из мира импрессионизма и о том, какое влияние это течение оказывает на нас сегодня (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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