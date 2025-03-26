26 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Лекция кандидата культорологии Софии Блиновой «От палеотита до NFT» – о фотографии, поездах, суровой критике, ярких именах из мира импрессионизма и о том, какое влияние это течение оказывает на нас сегодня (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)