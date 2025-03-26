В Челябинске частично обесточили систему освещения на набережной в центре города

В Челябинске второй год подряд топит благоустроенную набережную.

Как уже сообщал «Новый День» , проблемы на набережной реки Миасс, расположенной вдоль улицы Труда в центре Челябинска начались в минувшие выходные.

Тогда горожане заметили, что подсветка популярного общественного пространства горит лишь частично. Кроме того, даже действующие фонари странно мигали. В понедельник, 24 марта, в мэрии сообщили: причиной нестандартного поведения системы освещения стало короткое замыкание, произошедшее из-за того, что поднявшиеся воды реки Миасс слишком близко подобрались к электрическим приборам.

Электросхему решили пересобрать, исключив намокшие участки. По информации пресс-службы мэрии, специалисты МКУ «ЭВИС» пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной, чтобы исключить попадание работающей подсветки в зону подъема уровня реки Миасс. «Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили. Оставшиеся элементы освещения, не тронутые водой, работают исправно», – рассказали в мэрии.

При этом чиновники признали, что набережную снова затопило. «Небольшое подтопление набережной было вызвано таянием снега и дополнительным сбросом воды из Шершней», – заявили в мэрии.

Отметим, общественное пространство в центре Челябинска топит уже второй год подряд. Если учесть, что благоустройство территории закончили в 2023 году, весенние потопы стали неотъемлемой частью истории новой набережной. И если в прошлом году паводок был необыкновенно обильным, в нынешнем – наоборот, достаточно спокойным. Так, в настоящее время сброс воды из Шершней равен 50 кубометрам в секунду (год назад он достигал 100 кубических метров в секунду). Но даже этого оказалось достаточно, чтобы вода вышла на набережную.

Возникает вопрос к проектировщикам общественного пространства. Они были не в курсе того, что уровень воды в реке может подниматься? Такой же вопрос можно адресовать и разработчикам проекта освещения подпорной стены набережной (это был самостоятельный проект). И каким образом проекты и работы принимали власти Челябинска? Или они тоже не знали, что каждую весну в городе бывает паводок?

Челябинск, Виктор Елисеев

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