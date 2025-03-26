Полуторагодовалая челябинка едва не умерла из-за батарейки

В Челябинске врачи спасли полуторагодовалую девочку – она едва не умерла, проглотив батарейку.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, малышка умудрилась вытащить батарейку из старого пульта и засунула ее в рот. А через несколько часов начала кашлять, как будто подавилась. Родители вызвали скорую. Сначала ребенка отвезли в лор-отделение, а оттуда – в хирургию. Сделали рентген и увидели, что батарейка уже всосалась в стенку пищевода и вызвала ожог. Операция по извлечению длилась более получаса.

«Она стояла в пищеводе плотно фиксированная, было много попыток захватить щипцами «крысиный зуб». Пытались расшевелить, чтобы как-то низвести, вокруг на стенках пищевода уже образовались участки некроза, т.к. батарейка вступила в химическую реакцию со слизистой. Было 7-8 попыток захвата, наконец удалось извлечь», – рассказала врач-эндоскопист ГКБ №1 Юлия Султанова.

А потом начались осложнения: у девочки начал сужаться пищевод, так как язвы стали затягиваться и вокруг образовалась рубцовая ткань. Малышке уже трижды специальным зондом расширяют пищевод. Ей еще предстоит долгое лечение, по прогнозам врачей – от нескольких месяцев до нескольких лет.

В ГКБ№1 отмечают, что врачи достают инородные предметы из пищеварительной системы детей и, нередко, взрослых, едва ли не через день: за год в среднем фиксируется 130-150 таких случаев. Так, в минувшее воскресенье из желудка 5-летней девочки извлекли 40 магнитов.

Челябинск, Павел Зварзин

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