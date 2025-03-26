В Златоусте трое южноуральцев набросились на пенсионера из-за конфликта на парковке

В Челябинской области устанавливают обстоятельства драки, во время которой пострадал пенсионер.

Как передает корреспондент «Новый День» , инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 марта.

Конфликт между пожилым мужчиной вспыхнул у подъезда. Троим его соседям не понравилось, что пенсионер бросил у дома свою машину: у южноуральца диабет, и он спешил попасть к себе в квартиру, чтобы поставить укол инсулина. Уже в подъезде троица его нагнала и продолжила выяснять отношения: пенсионера несколько раз толкнули, брызнули ему в глаза из перцового баллончика, а один из оппонентов еще и пнул сидевшего к тому времени на корточках южноуральца. Впрочем, следует отметить, что один из мужчин пытался оттащить двух своих приятелей от старика.

«У пострадавшего – ожоги глаз и ушибы, – пишет телеграм-канал Ural Mash. – Правоохранители задержали нападавших и отпустили после опроса».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что на место происшествия выезжал экипаж патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции опросили 67-летнего мужчину и установили других участников инцидента. В поле зрения правоохранительных органов оказались двое местных жителей 47 и 36 лет.

«По обстоятельства произошедшего решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои)», – уточнили представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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