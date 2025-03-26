Среди уральских металлургов прибавилось «архимедов»

Инновации от ММК отметили на изобретательском форуме «Архимед».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат, ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». В этом году компания представила на форуме одно изобретение и два цифровых продукта.

Так, решением экспертов золотой медалью отмечен «Способ производства хладостойкого листового проката твердостью 450-570 HBW». Металл с высоким уровнем механических характеристик и хладостойкостью до минус 70 градусов применяется в строительстве объектов металлургической отрасли, транспортного и тяжелого машиностроения, мостостроения, при производстве подъемных механизмов и средств транспортировки грузов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Золота также удостоен цифровой продукт «Программа расчета установок температур термических печей». Высокотехнологичное решение производит расчет установок температур по зонам термических печей при производстве толстолистового проката для равномерного распределения тепловых нагрузок по печи, минимально необходимого потребления энергоресурсов и снижения неравномерности нагрева листов.

Другое цифровое решение ММК отмечено серебряной наградой. Это «умная» система управления нагревом и охлаждением листов на линии термообработки толстолистового стана. Она дает рекомендации по охлаждению металла в машине закалки листов для обеспечения комплекса механических свойств и плоскостности при термообработке для различных марок стали. Решение снизило уровень брака по дефектам несоответствия механических свойств металла, а также уменьшило удельное потребление природного газа и тепловые нагрузки на оборудование термических печей. В 2024 году таким образом произведено свыше 8700 тонн проката из стали марок MAGSTRONG стоимость около 1,4 млрд рублей.

В этом году в форуме «Архимед» приняли участие 345 российских организаций и более 200 иностранных компаний. Организатором мероприятия является Международный инновационный клуб «Архимед», Московская городская организация ВОИР, при поддержке Роспатента, Союза машиностроителей России и Международной ассоциации изобретательских организаций (IFIA).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube