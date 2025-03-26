Рост цен на продовольствие в Челябинской области приблизился к 10%

На Южном Урале ускоряется инфляция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в феврале годовая инфляция в регионе ускорилась до 9,25% после 8,83% в январе.

«Ускорение инфляции преимущественно обусловлено сокращением предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса», – отмечают представители финансового регулятора.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился в феврале до 9,90% после 9,16% в январе.

У животноводов и переработчиков мясной продукции возросли затраты на корма для животных, ветеринарные препараты, упаковку и оборудование для ферм. Это привело к ускорению годового роста цен на мясопродукты, включая говядину, мясо индейки и свинину на кости, а также мясные полуфабрикаты, вареную колбасу и мясной фарш, комментируют в Центробанке.

Снижение объемов вылова рыбы при одновременном увеличении издержек рыболовецких компаний и переработчиков рыбной продукции привело к тому, что в феврале рыба и рыбное филе в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в январе.

Сокращение производства кофе в основных странах-экспортерах этого продукта привело к росту мировых цен на кофейные зерна. В результате ускорился годовой рост розничных цен на кофе и на внутреннем рынке.

Цены на непродовольственные товары в феврале в годовом сопоставлении выросли на 4,94% (в январе – на 4,81%).

Владельцы квартир в новостройках и недавно построенной загородной недвижимости предъявляли повышенный спрос на мебель. В этих условиях ее производители активно переносили в цены возросшие издержки на материалы, комплектующие, оплату труда и логистику. Как следствие, ускорился годовой рост цен на мебель, в том числе на кухонные и платяные шкафы.

Предложение топлива на внутреннем рынке несколько снизилось после частичного снятия запрета на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов в конце прошлого года. Кроме того, выросли затраты нефтепереработчиков на ремонт оборудования, доставку топлива и заработные платы работникам. В результате цены на бензин и дизельное топливо в феврале в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в январе.

Услуги сохраняют пальму первенства по динамике роста. Его годовой темп в феврале увеличился до 13,71% после 13,30% в январе.

В регионе сохранялся повышенный спрос на туристические поездки как внутри страны, так и за рубеж. Это привело к ускорению годового роста цен на отдых на Черноморском побережье и на экскурсионные туры по стране. Кроме того, в феврале более существенно, чем в январе, в годовом сопоставлении подорожали путевки в ОАЭ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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