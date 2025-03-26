В Челябинской области создадут еще одну бюрократическую структуру – регоператора КРТ

В Челябинской области создадут еще одну бюрократическую структуру – регоператора комплексного развития территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива принадлежит губернатору Алексею Текслеру, ее уже поддержал комитет по строительной политике и ЖКХ регионального парламента: полномочия правительства Челябинской области для определения юрлица, которое станет оператором КРТ, будут расширены.

Предполагается, что структура будет создана на базе областного фонда защиты прав дольщиков и займется координацией муниципальных проектов комплексного развития, контролируя работу на всех этапах. Заявляется, что регоператор сможет выполнять крупные и сложные проекты, превращая пустыри и аварийную застройку в новые удобные жилые микрорайоны.

Правда, есть нюансы. Например, власти Челябинска неоднократно заявляли, что не могут справиться с многочисленным пустырями в центре города, потому что у каждого такого клочка земли есть собственник. И хозяева не спешат расставаться с подобным ресурсом или их не могут найти.

Напомним, что в 10 муниципалитетах региона под проекты КРТ выделено 97 территорий общей площадью около 1 тыс. гектаров. Приняты решения о комплексном развитии 33 из них, по 17 заключены договоры и определен застройщик.

Челябинск, Павел Зварзин

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