Бутлегер из южноуральского приграничья попал на штраф и остался без спиртного и сигарет

Житель Октябрьского района получил почти полумиллионный штраф за попытку заработать на контрафакте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 51-летнего местного жителя виновным в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий.

В суде установлено, что в августе-сентябре пошлого года предприимчивый южноуралец приобрел у неизвестного около 14 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей, а также 428 бутылок алкогольной продукции. Все это он хранил у себя дома, планируя постепенно продать.

В ходе следствия табачная и алкогольная продукция изъята из незаконного оборота.

Суд приговорил южноуральца к 400 тысячам рублей штрафа.

Изъятая немаркированная продукция подлежит уничтожению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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