В центре Челябинска иномарку намотало на столб. Есть погибшие

В Челябинске устанавливают обстоятельства жуткой аварии в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 26 марта, на улице Блюхера. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, автомобиль «Фольксваген Сирокко» летел со скоростью, близкой к 100 километрам в час. Когда машина подъехала к пешеходному переходу, водитель не стал или не смог остановиться, хотя для него горел красный сигнал светофора, а дорогу переходили люди. Машину, едва не сбившую пешеходов, крутануло и бросило в столб.

В результате удара автомобиль превратился к груду покореженного железа. Водитель иномарки погиб на месте. Пассажира выбросило из машины. Он остался жив.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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