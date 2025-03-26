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Среда, 26 марта 2025, 16:50 мск

Новости Челябинск

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В центре Челябинска иномарку намотало на столб. Есть погибшие

В Челябинске устанавливают обстоятельства жуткой аварии в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 26 марта, на улице Блюхера. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, автомобиль «Фольксваген Сирокко» летел со скоростью, близкой к 100 километрам в час. Когда машина подъехала к пешеходному переходу, водитель не стал или не смог остановиться, хотя для него горел красный сигнал светофора, а дорогу переходили люди. Машину, едва не сбившую пешеходов, крутануло и бросило в столб.

В результате удара автомобиль превратился к груду покореженного железа. Водитель иномарки погиб на месте. Пассажира выбросило из машины. Он остался жив.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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