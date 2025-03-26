Каждый третий россиянин пытается отремонтировать бытовую технику сам

Почти половина жителей России предпочитают заменить сломавшуюся бытовую технику новой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , при поломке бытовой техники две трети россиян (67%) предпочитают обращаться к профессионалам – частным мастерам или в сервисные центры. Однако немалая часть жителей страны (40%) считает более рациональным решением покупку нового устройства. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Услуги».

При этом почти каждый третий пытается справиться с ремонтом самостоятельно (35%) или ищет инструкции в интернете (31%).

Большинство участников исследования сказали, что готовы отдать за ремонт устройств от 1 001 до 3 тысяч рублей (38%). Почти треть опрошенных (27%) согласны выложить до 5 000 тысяч. Более серьезные затраты – свыше 10 тысяч рублей – готовы понести лишь 3%. А для 6% участников опроса любые вложения в починку кажутся бессмысленными – они предпочитают сразу купить новое устройство.

Главный фактор, влияющий на решение о ремонте, – это цена нового устройства. Об этом сказали 62% респондентов. Вторым по значимости критерием оказалась стоимость самого ремонта (57%). Возраст техники (27%) и удобство обращения в сервис (23%) также играют роль. Эмоциональная привязанность и экологическая ответственность – на последних позициях (20% и 5%).

При выборе мастеров для ремонта на первый план выходит вопрос доверия. Более половины россиян (51%) ищут мастеров по рекомендациям друзей или знакомых. Чуть меньше (49%) опираются на интернет-отзывы. Почти треть предпочитает обращаться только к сертифицированным специалистам. Для 23% важен территориальный фактор – выбирают тех, кто работает рядом с домом или офисом.

Наибольшую активность в вопросах ремонта проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет – именно на них приходится 23% всех респондентов. Женщины чаще обращаются к специалистам (73%), тогда как мужчины нередко предпочитают решать проблему своими силами (лишь 59% выбирают мастеров).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube