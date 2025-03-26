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Среда, 26 марта 2025, 17:08 мск

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Каждый третий россиянин пытается отремонтировать бытовую технику сам

Почти половина жителей России предпочитают заменить сломавшуюся бытовую технику новой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при поломке бытовой техники две трети россиян (67%) предпочитают обращаться к профессионалам – частным мастерам или в сервисные центры. Однако немалая часть жителей страны (40%) считает более рациональным решением покупку нового устройства. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Услуги».

При этом почти каждый третий пытается справиться с ремонтом самостоятельно (35%) или ищет инструкции в интернете (31%).

Большинство участников исследования сказали, что готовы отдать за ремонт устройств от 1 001 до 3 тысяч рублей (38%). Почти треть опрошенных (27%) согласны выложить до 5 000 тысяч. Более серьезные затраты – свыше 10 тысяч рублей – готовы понести лишь 3%. А для 6% участников опроса любые вложения в починку кажутся бессмысленными – они предпочитают сразу купить новое устройство.

Главный фактор, влияющий на решение о ремонте, – это цена нового устройства. Об этом сказали 62% респондентов. Вторым по значимости критерием оказалась стоимость самого ремонта (57%). Возраст техники (27%) и удобство обращения в сервис (23%) также играют роль. Эмоциональная привязанность и экологическая ответственность – на последних позициях (20% и 5%).

При выборе мастеров для ремонта на первый план выходит вопрос доверия. Более половины россиян (51%) ищут мастеров по рекомендациям друзей или знакомых. Чуть меньше (49%) опираются на интернет-отзывы. Почти треть предпочитает обращаться только к сертифицированным специалистам. Для 23% важен территориальный фактор – выбирают тех, кто работает рядом с домом или офисом.

Наибольшую активность в вопросах ремонта проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет – именно на них приходится 23% всех респондентов. Женщины чаще обращаются к специалистам (73%), тогда как мужчины нередко предпочитают решать проблему своими силами (лишь 59% выбирают мастеров).

Челябинск, Виктор Елисеев

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