Как заработать полмиллиона: в России резко вырос спрос на аналитиков данных

Спрос на аналитиков данных и специалистов по машинному обучению в России за 10 спрос на специалистов по анализу данных и машинному обучению вырос в 30 раз за последние 10 лет.

По данным аналитиков портала hh, наиболее востребованы выпускники МГУ и МФТИ. Ценятся дипломы и других крупных технических университетов. Соискателям с высоким средним баллом в дипломе, успешными стажировками и опытом работы в реальном проекте, работодатели готовы платить около полумиллиона рублей.

Добавим, что в списке самых высокооплачиваемых россиян в минувшем году оказались ML-инженеры – специалисты, создающие и обучающие алгоритмы работы с большими данными: они получали в среднем 590 тыс. рублей в месяц.

Москва, Анастасия Палей

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