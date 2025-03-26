В пригороде Челябинска плата за содержание жилья вырастет более чем на 10%

Жители Копейска станут платить за содержание жилого помещения на 11% больше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, соответствующее решение приняло сегодня, 26 марта, городское собрание депутатов.

Повышение тарифа власти Копейска объяснили тем, что «в сфере жилищно-коммунального хозяйства складываются прецеденты, когда управляющие компании не могут должным образом поддерживать уровень заработной платы своих сотрудников – дворников, сантехников и слесарей, которые непосредственно занимаются обслуживанием жилищного фонда».

При этом в мэрии оговорились, что данное решение распространяется исключительно на муниципальный жилищный фонд, а также на многоквартирные дома, которые не определились с выбором управляющей компании и остались без управления, и на те многоквартирные дома, которые на собрании собственников не установили себе свой тариф.

Впрочем, домов, относящихся к этим категориям в городе достаточно большое количество. Например, проблема МКД, оставшихся без управления, стоит в Копейске уже настолько остро, что в этом месяце власти заговорили о необходимости создания муниципальной управляющей компании, которая могла бы заняться их содержанием.

Когда плата за содержание жилья вырастет, в мэрии не уточнили. Но обычно это происходит с 1 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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