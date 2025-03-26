«Металлург» стартовал в плей-офф Кубка Гагарина с домашнего поражения

Магнитогорский «Металлург» в первом матче ⅛ Кубка Гагарина на домашней площадке неожиданно уступил «Авангарду» из Омска – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с первых минут встречи гости ошеломили магнитогорцев невероятным натиском.

Уже на 3-й минуте матча Наиль Якупов, объехав ворота, отправил шайбу на синюю линию, Николай Прохоркин ее обработал и бросил с кистей в ближний угол. Голкипер «Магнитки» удара не видел – обзор закрывали игроки «Авангарда» на пятаке – 1:0, омичи открывают счет.

На 6-й минуте гости снова накатили на ворота магнитогорцев. Майкл Маклауд перевел шайбу на правый фланг, Семен Чистяков от души пальнул по воротам, но попал в штангу. А первым к отскоку подоспел Константин Окулов – 2:0.

В дальнейшем хозяева выровняли игру, и даже больше владели шайбой. Но так и не смогли создать сколь-нибудь опасные моменты у ворот соперника.

Владели магнитогорцы инициативой и во втором периоде. Но столь же безрезультатно. Зато омичи на 36-й минуте увеличили отрыв, Семен Чистяков с близкого расстояния расстрелял ворота «Магнитки» – 3:0.

В самом начале третьего периода сумели хозяева дожать хоккеистов «Авангарда» и реализовали меньшинство, образовавшееся еще в конце второй двадцатиминутки. Через три секунды после вбрасывания Даниил Вовченко выверенным ударом из центра зоны гостей отправил шайбу в ворота омичей – 1:3. После этого «металлурги» продолжали штурмовать ворота гостей, но голкипер не давал им шансов.

На 56-й минуте встречи Илья Набоков убегает с ворот «Магнитки», а на 57-й минуте хоккеисты «Авангарда» остаются вчетвером против шести полевых игроков хозяев. Магнитогорцы бросаются отыгрываться. Но на 58-й минуте Семен Чистяков выигрывает борьбу в своей зоне, скидывает шайбу Дамиру Шарипзянову, и тот отправляет ее в пустые ворота хозяев – 4:1, сегодня явно не день «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска проигрывает первый матч плей-офф, но у южноуральцев еще все впереди: противостояние будет продолжаться до четырех побед. Следующая встреча пройдет снова на арене «Металлурга» 28 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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