27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

27.03.2025, четверг
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10:00 Челябинск – Районный фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Очный этап конкурса «Лучший учитель информатики»: 15 финалистов регионального тура проведут открытые уроки (лицей №11, ул. Тимирязева, 6)
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12:00 Челябинск – Исторический час «Время героев» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Познавательный час «Животные на войне (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Торжественная встреча со спортсменами сборной «Команда ветеранов СВО» Челябинской области (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, Университетская набережная, 123)
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14:00 Челябинск – Тематический урок информатики «Технологии современного программирования» в рамках Всероссийского мероприятия «Урок цифры (лицей № 67, ул. Сони Кривой, 40)
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14:00 Челябинск – Лекция, посвященная творчеству французского живописца-импрессиониста, основателя неоимпрессионизма, создателя оригинального метода живописи под названием «дивизионизм», или «пуантилизм», Жоржа Сера в рамках цикла «Художники мирового искусства» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Презентация книги к 80-летию Победы «Зарисовки фронтовых судеб», повествующей о сотрудниках Управления Комитета Государственной безопасности в Великой Отечественной войне (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Курс активного долголетия «Бодрое утро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом по мотивам картины Жожа Сера «Эйфилева башня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Концерт, посвященный 125-летию Исаака Дунаевского «Исаак и Максим Дунаевские: к юбилеям композиторов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Музыкальный час «Роль патефона в годы войны» в клубе «Старая пластинка» – Библиотека №32 им. М. Горького (пр. Ленина, 5)
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15:00 Челябинск – Открытие нового отделения медико-социальной реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей с участием министра социальных отношений Челябинской области Натальи Лугачевой (Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции, Челябинска, ул. Университетская набережная, 123)
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15:30 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное матерям, в рамках праздничной программы «My Wonderful Mother» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих, Свердловский пр., 58)
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17:30 Челябинск – Лекция от Информационного центра по атомной энергетике (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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19:00 Челябинск – 1/8 Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Адмирал» Владивосток (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)
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