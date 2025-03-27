На Южном Урале начались лесные пожары

В Челябинской области зафиксировали первый в 2025 году лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, первый в сезоне лесной пожар ликвидирован на территории Чебаркульского лесничества на площади 4,8 гектара.

В тушении было задействовано 9 человек и 2 единицы техники.

Напомним, с 25 марта в регионе действует пожароопасный сезон. Он объявлен на территории почти всей области, за исключением горно-заводской зоны.

В Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве пожароопасный сезон начнется в этом году 5 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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