В Челябинской области активизировались клещи

Южноуральцы столкнулись с первыми в сезоне клещами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первого клеща нашли в Озерске. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Первый клещ. Поймал ребенок во дворе Дзержинского, 56», – сообщили южноуральцы в паблике «Подслушано в Озерске».

О том, что клещи проснутся в 2025 году раньше обычного, специалисты предупреждали еще в январе. Как правило, сезон активности этих паукообразных начинается на Южном Урале в середине апреля. Однако зима 2024-2025 годов была достаточно теплой и малоснежной, а потому активизации клещей ожидали раньше.

Подобное поведение свойственно этим насекомым. «Так, в малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, то есть на месяц раньше», – предупреждали в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства рекомендуют южноуральцам соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Одежда не должна допускать заползания клещей. Также желательно использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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