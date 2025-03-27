Южноуральские врачи избавили женщину от опухоли размером с небольшой рюкзак

Врачи избавили жительницу Челябинской области от опухоли размером с небольшой рюкзак.

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном минздраве, таких размеров новообразование на спине женщины достигло еще лет 10 назад. Но в больницу она не обращалась, так как особо дискомфорта не испытывала. К медикам она пришла только когда нарушилось кровообращение, и «шишка начала издавать неприятный запах. Новообразование оказалось липомой – доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани.

«Операция длилась 2 часа и проводилась под эндотрахеальным наркозом. Иссекали это новообразование полностью, в том числе с мышечной тканью, куда оно прорастало. Была большая кровопотеря, потому что везде были сосуды, обеспечивающие хорошее кровоснабжение опухоли, – рассказал заведующий хирургическим отделение ММЦ «Северный»(ГБ №2, г. Миасс) Николай Шеметов. – Хирургам удалось оперативно решить проблему с гемостазом, убрать опухоль, а затем пластическим методом закрыть дефект. Для этого в начале операции были сделаны специальные разрезы, чтобы потом кожу можно было аккуратно сопоставить. Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес 6 килограммов, в длину она достигла почти полметра. Такого мы еще не видели и до сих пор задаемся вопросом, как новообразование не беспокоило пациентку в течении долгих лет».

Сейчас женщина уже выписана домой с рекомендациями по дальнейшему уходу.

Миасс, Софья Артемьева

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