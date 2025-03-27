Больше половины челябинцев готовы расстаться с мегаполисом ради высокой зарплаты

Число челябинцев, согласных на переезд в небольшой город ради большой зарплаты, растет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди жителей Челябинска существенно сократилось число патриотов своей малой родины. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы SuperJob в городах-миллионниках.
В исследовании приняли участие 10 тысяч человек из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска. По 1,5 тысячи респондентов проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах организаторы опроса выбрали по 500 жителей.
Участников исследования спросили, готовы ли они переехать в город с численностью населения менее 300 тысяч человек, если получат предложение о работе с заработной платой, вдвое превышающей получаемой ими в настоящее время.
Предложение о переезде чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%). При этом свое согласие они они аргументировали: «Численность жителей не имеет никакого значения»; «Не нравятся большие, шумные города»; «Меня ничего не связывает и не держит».
Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза («Если работа интересная»; «Все зависит от самой компании»).
Кстати, многие жители России стремятся сейчас не только в Москву, но и в небольшие города Подмосковья, хотя работают именно в Москве. Еще одной «большой» территорией, активно привлекающей сотрудников не только в мегаполис, является Татарстан с нефтяными и нефтеперерабатывающими производствами.
Отметим, что по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, выросло число числостали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 процентов).
Челябинск занял седьмое место по доле желающих покинуть мегаполис ради высокой зарплаты. За два года эта цифра выросла на 1% – с 56% до 57%. А вот число тех, кто точно не согласится на такой переезд, снизилось с 27% до 24%.
Столица Южного Урала вошла в число четырех мегаполисов, где выросла доля работников, согласных переехать ради больших денег. А также в группу из шести городов, где снизилось число жителей, готовых остаться на своей малой родине даже при столь привлекательном карьерном предложении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»