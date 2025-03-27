Больше половины челябинцев готовы расстаться с мегаполисом ради высокой зарплаты

Число челябинцев, согласных на переезд в небольшой город ради большой зарплаты, растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , среди жителей Челябинска существенно сократилось число патриотов своей малой родины. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы SuperJob в городах-миллионниках.

В исследовании приняли участие 10 тысяч человек из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска. По 1,5 тысячи респондентов проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах организаторы опроса выбрали по 500 жителей.

Участников исследования спросили, готовы ли они переехать в город с численностью населения менее 300 тысяч человек, если получат предложение о работе с заработной платой, вдвое превышающей получаемой ими в настоящее время.

Предложение о переезде чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%). При этом свое согласие они они аргументировали: «Численность жителей не имеет никакого значения»; «Не нравятся большие, шумные города»; «Меня ничего не связывает и не держит».

Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза («Если работа интересная»; «Все зависит от самой компании»).

Кстати, многие жители России стремятся сейчас не только в Москву, но и в небольшие города Подмосковья, хотя работают именно в Москве. Еще одной «большой» территорией, активно привлекающей сотрудников не только в мегаполис, является Татарстан с нефтяными и нефтеперерабатывающими производствами.

Отметим, что по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, выросло число числостали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 процентов).

Челябинск занял седьмое место по доле желающих покинуть мегаполис ради высокой зарплаты. За два года эта цифра выросла на 1% – с 56% до 57%. А вот число тех, кто точно не согласится на такой переезд, снизилось с 27% до 24%.

Столица Южного Урала вошла в число четырех мегаполисов, где выросла доля работников, согласных переехать ради больших денег. А также в группу из шести городов, где снизилось число жителей, готовых остаться на своей малой родине даже при столь привлекательном карьерном предложении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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