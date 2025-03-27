Руководителя челябинского детского сада оштрафовали за бегство воспитанника

Число челябинцев, согласных на переезд в небольшой город ради большой зарплаты, растет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку одного из детских садов города после самовольного ухода 6-летнего воспитанника из дошкольного образовательного учреждения.

Произошло это 30 января текущего года, когда воспитатель старшей группы детского сада, не убедившись в том, что все дети построились для возвращения с прогулки в здание детского сада, отвела своих подопечных в группу. Оставшийся без присмотра мальчик мальчик покинул территорию детского сада. Вернули его в дошкольное учреждение сотрудники полиции.

Прокурор возбудил в отношении заведующего детским садом административное дело по факту нарушения прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Мировой судья оштрафовал руководителя на 10 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора, воспитателю старшей группы объявлен выговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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