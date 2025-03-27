Начальника маршрутов «ЧелябГЭТ» наказали за наезд трамвая на подростка

В ДТП с участием трамвая на северо-западе Челябинска нашли вину руководства перевозчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска завершило проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после резонансного ДТА на северо-западе Челябинска.

Напомним, 20 января текущего года на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской трамвай сбил двух подростков, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии несовершеннолетний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

«Проверка показала, что водитель трамвая нарушила правила дорожного движения, а также требования должностной инструкции, поскольку во время движения производила реализацию билетной продукции», – заявили в прокуратуре.

Это стало возможным, уверены в надзорном ведомстве, в связи с ненадлежащей организацией работы со стороны руководства ООО «ЧелябГЭТ» по проведению стажировок водителей и соответствующих инструктажей.

Прокуратурой города руководителю ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого начальник маршрутов городского транспорта получила выговор.

Кроме того, совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску с водителями проведен внеплановый инструктаж о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, поставлен прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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