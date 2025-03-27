Россияне стали больше пить крепкого алкоголя и пива

В Росси стали больше пить крепкого алкоголя и пива. Анализ провела FinExpertiza по итогам 2024.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во объеме продаж крепких напитков 62% приходится на долю водки. Ее годовое употребление не выросло – по-прежнему 5,3 литра на человека, как и в 2023 году. Больше всего ее выпили на Сахалине (11,8 л/чел.), Чукотке (11,7 л) и в Карелии (11,2 л). А вот в Чечне и Ингушетии – не более 0,05 литра.

Быстрее всего потребление водки росло в Кабардино-Балкарии (+20,8%), Северной Осетии (+18,8%) и на Чукотке (+12,2%). Продажи водки стагнируют из-за демографического сдвига и роста доходов россиян, что перенаправляет потребление на другие виды крепкого алкоголя – brown spirits (виски, джин и др.), делают вывод аналитики.

Этого другого крепкого алкоголя каждый среднестатистический россиян выпил 3,2 литра, это на 10,2% больше, чем годом ранее. В этом секторе лидерами по потреблению стали Карелия (6,5 л на одного человека), Мурманская (6,1 литра) и Ленинградская (5,2 литра) области. В конце списка оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан – менее 0,5 литра. Наиболее активный рост потребления отмечен в Республике Алтае (+21,4%), Забайкальском крае (+19,9%) и Оренбургской области (+19,7%). Продажи растут в основном за счет виски и джина, а также перетягивания поклонников вина. Отмечается, что потребление крепкого алкоголя выше в более обеспеченных туристических регионах, где есть местное производство.

Как результат, потребление вина подросло незначительно – всего на 1,3% – до 6 литров на человека (РБК напоминает, что в СССР этот показатель доходил до 15 литров). Больше всего его пьют жители Петербурга (10,6 литров на человека), Московской области (10,3 литра) и Карелии (9,9 литра). Меньше всего – опять же менее 0,5 литра – в тех же Чечне, Игнушетии, Дагестане. Потребление вина быстрее всего росло в Крыму (на 7,6%), Марий Эл (на 7,3%) и Пензенской области (на 6,9%). Аналитики отмечают: на объемы продажи вина, в первую очередь, влияют доходы жителей региона, турпоток, распространенность ресторанов, баров и бутикового ритейла.

Абсолютным лидером на рынке алкоголя в России являются пиво, сидр и медовуха: продажи в этом сегменте в 3,5 раза превышают объем всех остальных напитков. В прошлом году среднестатистический россиянин выпил 57,7 литра этих напитков (во времена СССР был 21 литр). В первую тройку по реализации входят Хакасия (91,6 литров на человека), Сахалин (90,8 литра) и НАО (90,3 литра). На последних местах оказались снова республики Северного Кавказа (минимально в Ингушетии – 0,6 литра) и Москва (37,4 литра). Быстрее всего потребление пива росло в Чечне (на 45,4%), Ростовской области (на 34,6%) и Мордовии (на 28,6%). Рост продаж объясняют тем, что сектор выходит из тени.

Прогнозируя ситуацию на будущее, эксперты предполагают, что объемы потребления водки вряд ли сильно изменятся, а в долгосрочной перспективе возможно снижение. А вот другие крепкие напитки могут показать существенный рост. «Потребление джина в ближайшие три года вырастет в два раза, виски – на 50%, рома – в пять раз, – пишет РБК со ссылкой на руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина. – Коньяк будет расти темпами 5% – 7% в год в течение ближайших трех лет».

Прогнозы по потреблению вина расходятся: одни считают, что показатели будут расти, другие – снижаться.

Москва, Игорь Юров

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