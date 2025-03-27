Дома в центре Челябинска остались без водоснабжения

Коммунальщики устраняют аварию в Советском районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ходе проведения ремонтных работ строительной организацией был поврежден участок водопровода на территории Советского района.
В зоне полного ограничения водоснабжения:
ул. Овчинникова 18, 18а, 18б, 18в, 19, 20, 21, 22 (МКД);
ул. Варненская, 13, 15 (МКД);
ул. Воровского, 77, 79 (МКД);
частный сектор по улицам Дежнева и Блюхера.
На пониженном давлении дома по улицам Воровского, Елькина, Тарасова Блюхера, Монакова, Омская, Доватора, Техникумовская, Сулимова , Курчатова, Телевизионная, Крупской, Овчинникова, Яблочкина, Дежнева, Блюхера.
На месте повреждения оперативно развернута бригада аварийно-восстановительных работ.
На время ограничения ресурса организован подвоз воды, в первую очередь – для социально значимых объектов. Особое внимание уделяется бесперебойному обеспечению медицинских учреждений, школ и детских садов.
Планируемое время завершения ремонтных работ и возобновления водоснабжения – 18:00 текущего дня.
По вопросам подвоза воды обращаться по телефону 214-00-14.
Проведение работ находится на контроле администрации города Челябинска, заверили в мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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